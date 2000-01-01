На Амира Охану подана жалобу в полицию

В четверг, 7 ноября, в полицию Модиина была подана жалоба на министра юстиции Амира Оханы после нарушения им судебного запрета на публикацию подробностей о допросах государственного свидетеля Нира Хефеца.
Иск подал общественный активист Гонен Бен Ицхак. Об этом он написал в своем "твиттере". В Бен Ицхак указывает, что здесь говорится о "мафиозном поведении", цель которого запугать не только государственного свидетеля, но и тех, кто в будущем согласиться на этот статус.
היום הגשתי תלונה במשטרה נגד שר המשפטים אמיר אוחנה בגין הטרדת עד והפרת צו אסור פרסום מדובר בהתנהלות בסגנון מאפיה שנועדה להטיל אימה לא רק על עד המדינה אלא גם על עדי מדינה עתידיים pic.twitter.com/DuR9voAKva