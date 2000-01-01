Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











На Амира Охану подана жалобу в полицию | Фото:07.11 21:48   MIGnews.com

На Амира Охану подана жалобу в полицию

В четверг, 7 ноября, в полицию Модиина была подана жалоба на министра юстиции Амира Оханы после нарушения им судебного запрета на публикацию подробностей о допросах государственного свидетеля Нира Хефеца.

Иск подал общественный активист Гонен Бен Ицхак. Об этом он написал в своем "твиттере". В Бен Ицхак указывает, что здесь говорится о "мафиозном поведении", цель которого запугать не только государственного свидетеля, но и тех, кто в будущем согласиться на этот статус.



Напомним, что министр юстиции Амир Охана выдал запрещенные судом к публикации детали допроса государственного свидетеля по "делу 4000" Нира Хефеца на пленарном заседании Кнессета.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:20
Раввин Берланд посоветовал девушке не лечиться от рака
20:14
В Израиле уменьшается количество врачей
19:30
Бывшая жена Потапа рассказала об отношениях с Каменских
19:08
Видеобращение Нетаниягу: Иран - угроза для всего мира
18:37
Левый политик Франции обвинил евреев в сектанстве
18:11
Глава ФСБ заявил об угрозе от семей ИГИЛовцев из России
17:51
ООН ожидает, что Катар продолжит оказывать помощь Газе
17:40
Алексею Буркову заковали ноги в наручники во время слушаний
17:28
3 солдата из бригады Кфир заключили сделку о признании вины
17:10
На территорию РФ пытались попасть 1,8 тыс. зараженных людей
17:02
Бывший представитель ЦАХАЛа: появилось новое оружие - лайки
16:37
Макрон: у НАТО произошло отмирание мозга
16:30
Израиль: мы помогаем сирийским курдам
16:04
Саудовский эксперт: Израиль имеет право на защиту границ
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus