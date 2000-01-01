07.11 12:38 MIGnews.com

Охана: я пойду на детектор лжи, а Лапид расскажет про Мозеса

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лидер Кахоль Лаван Яир Лапид выразил возмущение в связей с атакой Амира Оханы против правоохранительной системы и раскрытием им данных, запрещенных к публикации.Лапид написал в твиттер: “Нет ни одного человека в стране, который бы поверил, что Амир Охана говорил по собственной инициативе. Нетаниягу подослал его для того, чтобы дискредитировать юридическую систему. Биби и Охана сегодня винят всех - государство, правительство, но, главным образом, самих себя. так ведут себя гангстеры, а не министры”.Охана не замедлил ответить Лапиду: “Как найти хоть еще одного человека во всей стране, который поверит словам, которые произнес твой рот? Это - настоящая загадка, но вот мое предложение - я пойду на проверку на детекторе лжи, и докажу что Нетаниягу (все Нетаниягу) не “посылали” меня и даже и не знали о том, что я намерен сказать на пленуме. А ты, в обмен на это, ответишь на некоторые вопросы о характере твоих отношений с Нохи Мозесом”.