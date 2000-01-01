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Ливан против контроля `Хизбаллы` над страной | Фото:08.10 04:30   MIGnews.com

Ливан против контроля "Хизбаллы" над страной

Лидер ливанской партии Катаеб (христианских Фаланг) Сами Джемайель и лидер партии "Христианские ливанские силы" Самир Джегеа выступили против контроля террористической организацией "Хизбалла" над страной.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat. В частности, в Ливане не довольны "катастрофическим положением", в котором сейчас находится страна.

"Нынешний политический класс прикрывает "Хизбаллу" и проводит политику партии, будь то защита ее на международных аренах или оправдание ее внутренней политики. Мы считаем, что правительству, которое явно контролируется "Хизбаллой" нельзя доверять", – сказал Джемайель.

По его словам, контроль террористами над правительством втягивает Ливан в региональные конфликты против воли народа. Он также посетовал, что президента не пригласили посетить США.

Джемайель пожаловался, что Ливану теперь приходится иметь дело с "санкциями, ограничениями и необычными денежными потоками, потому что страна используется для контрабанды топлива в Сирию".

"Ирония заключается в том, что они хотят бросить вызов и угрожать миру, а затем просить его о помощи и деньгах", – добавил он.


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