08.10 04:30 MIGnews.com

Ливан против контроля "Хизбаллы" над страной

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Лидер ливанской партии Катаеб (христианских Фаланг) Сами Джемайель и лидер партии "Христианские ливанские силы" Самир Джегеа выступили против контроля террористической организацией "Хизбалла" над страной.Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на газету Asharq Al-Awsat. В частности, в Ливане не довольны "катастрофическим положением", в котором сейчас находится страна."Нынешний политический класс прикрывает "Хизбаллу" и проводит политику партии, будь то защита ее на международных аренах или оправдание ее внутренней политики. Мы считаем, что правительству, которое явно контролируется "Хизбаллой" нельзя доверять", – сказал Джемайель.По его словам, контроль террористами над правительством втягивает Ливан в региональные конфликты против воли народа. Он также посетовал, что президента не пригласили посетить США.Джемайель пожаловался, что Ливану теперь приходится иметь дело с "санкциями, ограничениями и необычными денежными потоками, потому что страна используется для контрабанды топлива в Сирию"."Ирония заключается в том, что они хотят бросить вызов и угрожать миру, а затем просить его о помощи и деньгах", – добавил он.