07.10 16:00 MIGnews.com
Хаменеи: враги не рассорят Иран и Ирак
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "врагам" не удастся посеять раздор между Ираком и Ираном.
Его слова процитировало государственное информационное агентство IRNA, передает The Times of Israel
.
"Народы Ирана и Ирака соединены сердцем и душой. Враги пытаются посеять раздор, но им это не удалось, и их заговоры не дадут результатов", – сказал Хаменеи.
По данным информагентства, это первая его реакция на массовые беспорядки в Ираке. Тем временем, миллионы паломников направляются в иракский город Кербела, чтобы почтить память имама Хусейна.
Как ранее стало известно, в результате массовых беспорядков в Ираке погибли не менее 104 человек
, еще более 6 тысяч были ранены.
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