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Хаменеи: враги не рассорят Иран и Ирак | Фото:07.10 16:00   MIGnews.com

Хаменеи: враги не рассорят Иран и Ирак

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что "врагам" не удастся посеять раздор между Ираком и Ираном.

Его слова процитировало государственное информационное агентство IRNA, передает The Times of Israel.

"Народы Ирана и Ирака соединены сердцем и душой. Враги пытаются посеять раздор, но им это не удалось, и их заговоры не дадут результатов", – сказал Хаменеи.

По данным информагентства, это первая его реакция на массовые беспорядки в Ираке. Тем временем, миллионы паломников направляются в иракский город Кербела, чтобы почтить память имама Хусейна.

Как ранее стало известно, в результате массовых беспорядков в Ираке погибли не менее 104 человек, еще более 6 тысяч были ранены.


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