07.10 13:30 MIGnews.com

Военная операция Турции в Сирии: в дело вмешалась ООН

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Организация Объединенных Наций призвала Турцию пощадить мирных жителей в Сирии.С таким заявлением в ООН выступили 7 октября, после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о подготовке к зачистке сирийской границы от курдов.В частности, региональный гуманитарный координатор ООН по кризису в Сирии Панос Мумцис попросил Турцию избежать зверств по отношению к невинным гражданским."Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", – признался он, добавив, что ООН видела "горькую историю" безопасных зон в таких местах, как Сребреница (город в Сербской республике).Отметим, что ранее США объявили о выводе своих войск из северо-восточной Сирии, чтобы расчистить путь для турецкого военного наступления.