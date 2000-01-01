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Военная операция Турции в Сирии: в дело вмешалась ООН | Фото:07.10 13:30   MIGnews.com

Военная операция Турции в Сирии: в дело вмешалась ООН

Организация Объединенных Наций призвала Турцию пощадить мирных жителей в Сирии.

С таким заявлением в ООН выступили 7 октября, после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган объявил о подготовке к зачистке сирийской границы от курдов.

В частности, региональный гуманитарный координатор ООН по кризису в Сирии Панос Мумцис попросил Турцию избежать зверств по отношению к невинным гражданским.

"Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему", – признался он, добавив, что ООН видела "горькую историю" безопасных зон в таких местах, как Сребреница (город в Сербской республике).

Отметим, что ранее США объявили о выводе своих войск из северо-восточной Сирии, чтобы расчистить путь для турецкого военного наступления.


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