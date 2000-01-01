07.10 13:05 MIGnews.com

Аелет Шакед: Лиат Бен Ари приняла ошибочное решение

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Бывший министр юстиции Аелет Шакед дала интервью радио Галей ЦАХАЛ.Шакед прокомментировала решение прокурора по экономическим преступлениям тель-авивского округа Лиат Бен При уехать в отпуск в разгар слушаний по “коррупционным делам” премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Шакед заявила: “Ее решение было ошибочным. Она здесь - ключевая фигура, она должна была присутствовать. У физического присутствия есть свое собственное значение. Это - не то же самое, что посылать письма и составлять юридические мнения”