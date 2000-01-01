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Аелет Шакед: Лиат Бен Ари приняла ошибочное решение 07.10 13:05   MIGnews.com

Аелет Шакед: Лиат Бен Ари приняла ошибочное решение

Бывший министр юстиции Аелет Шакед дала интервью радио Галей ЦАХАЛ.

Шакед прокомментировала решение прокурора по экономическим преступлениям тель-авивского округа Лиат Бен При уехать в отпуск в разгар слушаний по “коррупционным делам” премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Шакед заявила: “Ее решение было ошибочным. Она здесь - ключевая фигура, она должна была присутствовать. У физического присутствия есть свое собственное значение. Это - не то же самое, что посылать письма и составлять юридические мнения”


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