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ЕС глубоко сожалеет о возобновлении иранских санкций 07.08 07:01   MIGnews.com

ЕС "глубоко сожалеет" о возобновлении иранских санкций

Европейский Союз объявил о том, что “глубоко сожалеет” в связи с выходом Соединенных Штатов из иранской ядерной сделки и возобновлением режима санкций против Ирана.

Руководство ЕС также поклялось “защитить интересы европейских компаний”.

ЕС пообещал “юридическое прикрытие” для компаний 28 стран блока, после того, как администрация Трампа отвергла просьбы о предоставлении исключений для европейских компаний из режима санкций.

ЕС объявил о введении так называемого “блокирующего статуса”, который запрещает европейским компаниям подчиняться режиму американских экстерриториториальных санкций. Режим также позволяет компаниям получать возмещение ущерба, причиненное такого рода санкциями и аннулирует любые решения суда, основанные на режиме санкций.

Французский производитель автомобилей Renault, не продающий свои машины на американском рынке, объявил о том, что остается в Иране. В то же время, нефтяной концерн Total и автомобильный конгломерат PSA объявили о том, что будут вынуждены свернуть иранские операции.

Руководство ЕС также сообщило, что “сохранит каналы финансовых связей” с Ираном, и продолжит экспорт нефти и газа из этой страны.


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