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Либерман сообщил о развитии сирийской армии | Фото:07.08 15:48   MIGnews.com

Либерман сообщил о развитии сирийской армии

Сирийский режим строит новую крупномасштабную армию, которая превзойдет ее предыдущие силы и размеры, заявил во вторник министр обороны Израиля Авигдор Либерман во время своего визита на севере страны.

Об этом во вторник, 7 августа сообщает The Jerusalem Post.

"Мы видим, что сирийская армия, которая не удовлетворена взятием под свой контроль всей территории Сирии, явно строит новую крупномасштабную сухопутную армию, которая вернется к своим прежним измерениям и дальше", - отметил глава оборонного ведомства во время посещения бронированного корпуса на Голанских высотах вместе с начальником генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом.

По словам Либермана, сирийская армия была уничтожена после семилетней гражданской войны, но восстанавливается с помощью России.

"Поэтому мы следим за всеми событиями, и мы готовы к любому сценарию", - подчеркнул министр, добавив, что "Бронетанковый корпус был и будет главной силой ЦАХАЛа в каждом наземном маневре, особенно здесь, на севере".

Отметим, что Военно-воздушные силы Сирии аннексировала большую часть территории и недавно отбила стратегические районы, граничащие с Иорданией и Голанскими высотами от повстанцев и боевиков исламской группировки.

После наступления в провинции Дараа режим вновь развернулся вблизи израильских Голанских высот, 1200 квадратных километров, которые Израиль захватил из Сирии во время Шестидневной войны в 1967 году и в одностороннем порядке аннексировал в 1981 году.

Согласно зарубежным сообщениям израильские и сирийские офицеры, как сообщается, косвенно встречались несколько раз на Голанских высотах через посредников ООН по просьбе России, чтобы обсудить возвращение войск, принадлежащих режиму Башара Асада в этот район.


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