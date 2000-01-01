Либерман сообщил о развитии сирийской армии

Сирийский режим строит новую крупномасштабную армию, которая превзойдет ее предыдущие силы и размеры, заявил во вторник министр обороны Израиля Авигдор Либерман во время своего визита на севере страны.
"Мы видим, что сирийская армия, которая не удовлетворена взятием под свой контроль всей территории Сирии, явно строит новую крупномасштабную сухопутную армию, которая вернется к своим прежним измерениям и дальше", - отметил глава оборонного ведомства во время посещения бронированного корпуса на Голанских высотах вместе с начальником генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенантом Гади Айзенкотом.
По словам Либермана, сирийская армия была уничтожена после семилетней гражданской войны, но восстанавливается с помощью России.
"Поэтому мы следим за всеми событиями, и мы готовы к любому сценарию", - подчеркнул министр, добавив, что "Бронетанковый корпус был и будет главной силой ЦАХАЛа в каждом наземном маневре, особенно здесь, на севере".
Отметим, что Военно-воздушные силы Сирии аннексировала большую часть территории и недавно отбила стратегические районы, граничащие с Иорданией и Голанскими высотами от повстанцев и боевиков исламской группировки.
После наступления в провинции Дараа режим вновь развернулся вблизи израильских Голанских высот, 1200 квадратных километров, которые Израиль захватил из Сирии во время Шестидневной войны в 1967 году и в одностороннем порядке аннексировал в 1981 году.
Согласно зарубежным сообщениям израильские и сирийские офицеры, как сообщается, косвенно встречались несколько раз на Голанских высотах через посредников ООН по просьбе России, чтобы обсудить возвращение войск, принадлежащих режиму Башара Асада в этот район.