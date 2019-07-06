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`Смирение эфиопской общины воспринимается как слабость` 07.07 15:07   MIGnews.com

"Смирение эфиопской общины воспринимается как слабость"

Депутат Кнессета Гади Ябракан (Кахоль Лаван), представляющий эфиопскую общину прокомментировал в эфире 13-го канала израильского ТВ освещение израильской прессой “эфиопских протестов.

Ябракан сказал: “Я не удивлен тем, что произошло. Вместе с тем, я очень горжусь моей общиной. Я горжусь тем, что здесь родилось поколение, которое говорит: Довольно!  Израильское общество, в своей наглости, восприняло смиренность эфиопской общины в качестве слабости. И тут пришло второе поколение, и оно показало, что такое второе поколение эфиопской общины в Израиле. И этим я горжусь. Я удивлен теми, кто говорит о “вандализме” - особенно со стороны сфарадим - мы этому у них научились”.





Ябракан, выступавшей в шоу знаменитой журналистки Аелы Хасон сказал, обращаясь к собравшимся в студии знаменитостям и политикам: “Если бы “Черные Пантеры” не делали то, что они делали, если бы они не крушили и не ломали, не переворачивали полицейских машин, госпожа Аела Хасон не работала бы на телевидении, Бардуго не сидел бы в студии, Битан не был бы членом Кнессета, Моше Кахлон не был бы министром финансов, Ицик Мордехай не был генералом в Генштабе. Все эти люди достигли этих высот только благодаря борьбе во имя черных. И сегодня прийти к эфиопской общине и сказать - вы занимаетесь вандализмом? Тот, кто подтолкнул эфиопскую общину - это израильская власть!”


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