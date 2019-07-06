07.07 15:07 MIGnews.com

"Смирение эфиопской общины воспринимается как слабость"

הירי בסלמון טקה | חבר הכנסת גדי יברקן (כחול לבן) התייחס למחאת העדה האתיופית: "החברה הישראלית, בחוצפתה - תרגמה את הענווה של העדה לחולשה. אני מופתע ממי שמעיר על הוונדליזם - במיוחד מעדות המזרח. את זה למדנו מהפנתרים השחורים". הדברים נאמרו בתוכנית #המטההמרכזי עם @AyalaHasson pic.twitter.com/3WqBcy5QyC — חדשות 13 (@newsisrael13) July 6, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Депутат Кнессета Гади Ябракан (Кахоль Лаван), представляющий эфиопскую общину прокомментировал в эфире 13-го канала израильского ТВ освещение израильской прессой “эфиопских протестов.Ябракан сказал: “Я не удивлен тем, что произошло. Вместе с тем, я очень горжусь моей общиной. Я горжусь тем, что здесь родилось поколение, которое говорит: Довольно! Израильское общество, в своей наглости, восприняло смиренность эфиопской общины в качестве слабости. И тут пришло второе поколение, и оно показало, что такое второе поколение эфиопской общины в Израиле. И этим я горжусь. Я удивлен теми, кто говорит о “вандализме” - особенно со стороны сфарадим - мы этому у них научились”.Ябракан, выступавшей в шоу знаменитой журналистки Аелы Хасон сказал, обращаясь к собравшимся в студии знаменитостям и политикам: “Если бы “Черные Пантеры” не делали то, что они делали, если бы они не крушили и не ломали, не переворачивали полицейских машин, госпожа Аела Хасон не работала бы на телевидении, Бардуго не сидел бы в студии, Битан не был бы членом Кнессета, Моше Кахлон не был бы министром финансов, Ицик Мордехай не был генералом в Генштабе. Все эти люди достигли этих высот только благодаря борьбе во имя черных. И сегодня прийти к эфиопской общине и сказать - вы занимаетесь вандализмом? Тот, кто подтолкнул эфиопскую общину - это израильская власть!”