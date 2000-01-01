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07.07 22:18   MIGnews.com

За два месяца в Сирии было убито более 500 гражданских

По подсчетам Сирийской сети по правам человека (SNHR), за время военной операции, возглавляемой Россией в Сирии уже было убито более 500 жителей, ранено – более 2000.

Среди погибших – 130 детей. Спасатели и жители считают, что самолеты российской и сирийской армий ведут беспорядочный огонь по гражданским районам, используя зажигательное оружие и кассетные боеприпасы.

По данным ООН, не менее 300 000 человек были вынуждены покинуть свои дома ради безопасности районов ближе к границе с Турцией.

Военные, в свою очередь, отрицают данную информацию. Они утверждают, что силы армии отражают атаки со стороны «Аль-Каиды», которые нападают на населенные пункты под контролем правительства.

Также Москва обвиняет повстанцев в нарушении соглашения о прекращении огня, которое было заключено между Турцией и Россией в прошлом году.

В пятницу 15 человек, в том числе дети, погибли в деревне Мхамбиль, в западной провинции Идлиб, после того как вертолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на гражданский квартал, сообщила группа гражданской обороны и свидетели.


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