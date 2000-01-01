07.07 12:50 MIGnews.com

Иран опять повышает уровень обогащения урана

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В воскресенье Иран заявил, что еще больше повысит уровень обогащения урана до 5% для производства топлива для электростанций.На пресс-конференции высокопоставленные иранские официальные лица также заявили, что Тегеран будет продолжать сокращать свои обязательства каждые 60 дней, если подписавшие договор не будут защищать его от санкций США. Но двери остаются открытыми для переговоров.Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц в воскресенье назвал умеренным объявленное увеличение иранского обогащения урана. При этом он обвинил Тегеран в нарушении согласованных на международном уровне ограничений ядерных проектов и движению в направлении создания потенциальной бомбы.“Но он начал подниматься, чтобы вырваться из навязанных ему ограничений на обогащение урана”, — сказал Штайниц израильскому Ynet TV.