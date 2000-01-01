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`Израиль больше не будет козлом отпущения в ООН` | Фото: Thinkstock07.05 19:51   MIGnews.com

"Израиль больше не будет козлом отпущения в ООН"

Израиль занял место партнера администрации президента США Дональда Трампа в борьбе со "всеми незаконными резолюциями ООН", заявила министр юстиции Израиля Айелет Шакед с трибуны конференции Jerusalem Post в Нью-Йорке 7 мая.

"Израиль больше не козел отпущения для ООН", - сказала она.

Шакед назвала принятую в декабре резолюцию 2334 о незаконности поселений и поселенческих блоков в Иудее и Самарии "не более, чем антисемитизмом и делегитимизацией Израиля".

"Мы отвергаем резолюцию ООН 2334. Мы отвергаем ее на законном, этическом и нравственном основании", - подчеркнула министр.

Айелет Шакед отметила, что со сменой постпреда США в ООН на Никки Хейли начались настоящие перемены.

"Наконец-то израильтяне почувствовали, что у нас есть кто-то, кто ведет борьбу за справедливость и нравственность, без чего-либо другого. Мы чувствуем, что в залах Генеральной Ассамблеи наконец услышат наш голос. Она подарила нам надежду, и мы с нетерпением ждем продолжения начатого ею пути", - сказала глава израильского Минюста.

Кроме того, она напомнила и о том, что новая администрация не стала автоматически перенимать у своих предшественников подход к палестино-израильскому конфликту, проявив "творческий подход" и прислушавшись к Израилю в том, что в этом вопросе необходимо разработать уникальное решение.

Кроме того, министр высказалась за немедленную аннексию зоны С и предоставление израильского гражданства всему ее населению.

"Мы хотим создать конфедерацию в районах А и В. Возможно, с Иорданией – страной, население которой совершенно случайно на 70% состоит из палестинцев", - сказала Шакед.

В то же время она выразила надежду на то, что Трамп не станет откладывать переезд американского посольства в Иерусалим, и что он признает суверенитет Израиля над Иудеей и Самарией.

Также министр подняла тему международного антиизраильского бойкота, отметив, что после побед на новом поле битвы, которое переместилось в залы судов, Великобритания, Испания и Бельгия внесли поправки в свое законодательство, чтобы пресечь подобные попытки.

"Не вводите себя в заблуждение – все усилия наших врагов направлены не на достижение мира с палестинцами. Эти усилия направлены на уничтожение Государства Израиль как еврейского государства", - предупредила Айелет Шакед.
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