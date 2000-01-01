Польский журналист: евреи - "международные шантажисты"
За международным шантажом в отношении скандального закона о Холокосте, запрещающего ассоциировать поляков с преступлениями против евреев, стоит Всемирный еврейский конгресс.
Об этом заявил польский журналист и публицист Рафал Земкевич, сообщает в субботу, 7 апреля The Times of Israel.
На своей странице в Facebook журналист написал, что "Всемирный еврейский конгресс являет собой "банду международных шантажистов".
По его мнению, убитая недавно в Париже Мирей Нол была очень бедной, поскольку не получила финансовой помощи "из сотен миллионов долларов", предназначавшихся лицам, пережившим Холокост и якобы присвоенных Всемирным еврейским конгрессом.
Отметим, что Земкевич уже не первый раз критикует евреев. Например, в январе этого года он заявил, что евреи несут частичную ответственность за их уничтожение, а также добавил, что нацистские лагеря смерти следует именовать "еврейскими лагерями".