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Польский журналист: евреи - `международные шантажисты` | Фото:07.04 14:42   MIGnews.com

Польский журналист: евреи - "международные шантажисты"

За международным шантажом в отношении скандального закона о Холокосте, запрещающего ассоциировать поляков с преступлениями против евреев, стоит Всемирный еврейский конгресс.

Об этом заявил польский журналист и публицист Рафал Земкевич, сообщает в субботу, 7 апреля The Times of Israel.

На своей странице в Facebook журналист написал, что "Всемирный еврейский конгресс являет собой "банду международных шантажистов".

По его мнению, убитая недавно в Париже Мирей Нол была очень бедной, поскольку не получила финансовой помощи "из сотен миллионов долларов", предназначавшихся лицам, пережившим Холокост и якобы присвоенных Всемирным еврейским конгрессом.

Отметим, что Земкевич уже не первый раз критикует евреев. Например, в январе этого года он заявил, что евреи несут частичную ответственность за их уничтожение, а также добавил, что нацистские лагеря смерти следует именовать "еврейскими лагерями".
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