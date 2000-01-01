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Моше Гафни: никакого неразрешимого кризиса нет 07.03 16:26   MIGnews.com

Моше Гафни: никакого неразрешимого кризиса нет

Председатель финансовой комиссии Кнессета Моше Гафни (Яадут а-Тора) раскритиковал других коалиционных лидеров за то, что те несерьезно подходят к решению коалиционного кризиса, разгоревшегося из-за закона, освобождающего студентов йешив от военного призыва.

Он утверждает, что и подумать не мог, будто этот вопрос может довести коалицию до разговоров о досрочных выборов, и утверждает, что это все происки "кого-то", препятствующего решению, которое может быть достигнуто "в течение 10 минут".

"Кризис о военном призыве вполне разрешимый. Причин, по которым его решение не может быть найдено, нет, но, похоже, что кто-то и не заинтересован в его поиске. Речи о каком-то глубоком неразрешимом кризисе не идет", - заявил депутат-ортодокс на заседании комиссии.

Гафни настаивает на том, что условия его партии для принятия госбюджета на 2019 год не стало ни для кого неожиданностью, а все предложения, будто бы сделка находится вне всякой досягаемости, вызывает лишь насмешку.

"Мы считаем, что те, кто учит Тору, должны получить освобождение от армии, как мы всегда и говорили", - уверен Гафни, напомнив, что БАГАЦ признал недействительным предыдущий закон об отсрочке и выделил на решение этого вопроса времени до сентября.

"Раздувание из этого что-либо неразрешимое – просто шутка. Я бы мог решить эту проблему в течение 10 минут. Я не знаю, кто не хочет, чтобы это решилось", - сказал он.
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