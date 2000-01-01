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Нетаниягу встретился с американскими конгрессменами | Фото: Хаим Цах07.03 11:39   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с американскими конгрессменами

После выступления перед участниками ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным делам (AIPAC) премьер-министр Биньямин Нетаниягу отправился на Капитолийский Холм, где провел серию встреч с американскими конгрессменами.
Нетаниягу встретился с американскими конгрессменами | Фото: Хаим Цах
Премьер-министр встретился с главой республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митчем Макконнеллом, с лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером, с членами комиссии Конгресса по иностранным делам и со спикером Палаты представителей Полом Райаном.
Нетаниягу встретился с американскими конгрессменами | Фото: Хаим Цах

"Это место представляет американский народ, являющийся большим другом народа Израиля, который благодарен всем вам", - сказал премьер-министр.
Нетаниягу встретился с американскими конгрессменами | Фото: Хаим Цах

Премьер-министр говорил об агрессии Ирана в регионе, о попытках создать постоянные военные базы в Сирии и о решительной позиции Израиля по предотвращению этих попыток.
Нетаниягу встретился с американскими конгрессменами | Фото: Хаим Цах

Премьер-министр представил опасности иранской ядерной сделки и сказал, что необходимо или исправить все ошибки соглашения, или отменить его.

Премьер-министр встретился также с лидером республиканского большинства в Палате представителей Конгресса США Стивом Скалисом, который был ранен в результате стрельбы, произошедшей в Вирджинии, и вручил ему армейскую пилотку в качестве почётного знака.
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