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`Из бывшего СССР привезли гоев, ненавидящих религию` 07.01 09:49   MIGnews.com

"Из бывшего СССР привезли гоев, ненавидящих религию"

Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф жестко атаковал репатриантов из бывшего СССР.

Запись с выступлением раввина показана порталом ynet.



Главный раввин Йосеф утверждает, что репатриантов завезли “чтобы они служили протвовесом ультра-ортодоксам”.

Йосеф также атаковал процесс гиюра репатриантов - а также раввинатские суды “автоматически признававшие” гиюр.

Йосеф сообщил, что Израиль “завез в страну совершенных гоев”, “голосующих за всякие анти-религиозные партии”. Все это сделано с единственной целью - ослабить политическую силу ультра-ортодоксов.

На собрании раввинов в Иерусалиме на прошлой неделе раввин Йосеф сказал: “Сотни тысячи или  десятки тысяч гоев приехали в Израиль на основании закона, определяющего кто является евреем (имеется в виду так называемый “параграф внука” в Законе о Возвращении). Среди них многие, очень многие вовсе не являются евреями, некоторые - коммунисты, некоторые - ненавидят религию. Они вовсе не евреи, они - законченные гои. Они голосуют за партии, подстрекающие против ультра-ортодоксов и партии, выступающие против религии”.

Главный раввин Израиля добавил: Их привезли в страну для того, чтобы они служили в качестве противовеса ультра-ортодоксам. С тем, чтобы на выборах не было слишком много ультра-ортодоксов. Поэтому их привезли в Израиль, полных , законченных гоев. К несчастью мы видим, какому подстрекательству это привело”.

Йосеф также призвал “не признавать автоматически” процедуру гиюра, утверждая, что трибуналы гиюра подходили к своей задаче слишком мягко. Этим поставлена под сомнение принадлежность к еврейству десятков тысяч израильтян.

Йосеф специфически атаковал раввина Дана Боса, в свое время работавшего помощником судьи БАГАЦа Элиакима Рубинштейна. Это, с его точки зрения, аннулирует гиюр Баса: В конце концов, что такое БАГАЦ? БАГАЦ, согласно большинству - против религии”.

Он также атаковал гиюр бывшего депутата от ШАС Хаима Амсалема: “Есть в Израиле один раввин, бывший депутат. Он полетел в Бразилию и там сделал гию 400 гоям.  Как в кино. Я немедленно послал письмо. в котором указал на то, что все эти гиюры недействительны”.


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