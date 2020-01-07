07.01 09:49 MIGnews.com

"Из бывшего СССР привезли гоев, ненавидящих религию"

הרב הראשי במתקפה חריפה על העולים: "מסות של גויים שונאי דת"



"לא יהודים. קומוניסטים. חלקם הולכים לכנסיות": בתיעוד שהגיע לידי ynet נראה הראשון לציון, יצחק יוסף, משתלח בעולי ברית המועצות לשעבר, וטוען כי הועלו כדי להוות "משקל נגד החרדים". pic.twitter.com/4mNGTyw8Az — ZioNLight (@ZioNLight1) January 7, 2020

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Главный раввин Израиля Ицхак Йосеф жестко атаковал репатриантов из бывшего СССР.Запись с выступлением раввина показана порталом ynet.Главный раввин Йосеф утверждает, что репатриантов завезли “чтобы они служили протвовесом ультра-ортодоксам”.Йосеф также атаковал процесс гиюра репатриантов - а также раввинатские суды “автоматически признававшие” гиюр.Йосеф сообщил, что Израиль “завез в страну совершенных гоев”, “голосующих за всякие анти-религиозные партии”. Все это сделано с единственной целью - ослабить политическую силу ультра-ортодоксов.На собрании раввинов в Иерусалиме на прошлой неделе раввин Йосеф сказал: “Сотни тысячи или десятки тысяч гоев приехали в Израиль на основании закона, определяющего кто является евреем (имеется в виду так называемый “параграф внука” в Законе о Возвращении). Среди них многие, очень многие вовсе не являются евреями, некоторые - коммунисты, некоторые - ненавидят религию. Они вовсе не евреи, они - законченные гои. Они голосуют за партии, подстрекающие против ультра-ортодоксов и партии, выступающие против религии”.Главный раввин Израиля добавил: Их привезли в страну для того, чтобы они служили в качестве противовеса ультра-ортодоксам. С тем, чтобы на выборах не было слишком много ультра-ортодоксов. Поэтому их привезли в Израиль, полных , законченных гоев. К несчастью мы видим, какому подстрекательству это привело”.Йосеф также призвал “не признавать автоматически” процедуру гиюра, утверждая, что трибуналы гиюра подходили к своей задаче слишком мягко. Этим поставлена под сомнение принадлежность к еврейству десятков тысяч израильтян.Йосеф специфически атаковал раввина Дана Боса, в свое время работавшего помощником судьи БАГАЦа Элиакима Рубинштейна. Это, с его точки зрения, аннулирует гиюр Баса: В конце концов, что такое БАГАЦ? БАГАЦ, согласно большинству - против религии”.Он также атаковал гиюр бывшего депутата от ШАС Хаима Амсалема: “Есть в Израиле один раввин, бывший депутат. Он полетел в Бразилию и там сделал гию 400 гоям. Как в кино. Я немедленно послал письмо. в котором указал на то, что все эти гиюры недействительны”.