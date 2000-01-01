Председатель ZAKA Иегуда Меши Захав раскритиковал делегацию членов Нетурей карта, которые присутствовали на похоронах Кассема Сулеймани, командующего Иранскими Силами Кудс.
Нетурей карта - радикальная антисионистская группировка, известная своей решительной оппозицией существованию Государства Израиль.
"Делегация Нетурей карта участвует в Иране в похоронах одного из величайших врагов Израиля нашего поколения, Кассема Сулеймани, жестокого убийцы, ответственного за убийство тысяч мужчин, женщин и детей, как евреев, так и не евреев", написал Меши Захав.
"И они сделали заявление в Твиттере: "Мы с нашими людьми в Иране. Мы посетили мучеников иранского государства и показали, что мы с ними, мы разделяем боль иранского народа. Мы, евреи из Тора, молись, чтобы сионистский Израиль рухнул как можно скорее", - добавил он.
Меши Захав назвал их "предателями", которые будут "позорной" частью Израиля. В 2018 году члены группы встретились с министром иностранных дел Ирана Мухаммедом Джавадом Зарифом, осудив Государство Израиль и приветствуя политику правительства Ирана в отношении его еврейского меньшинства.
Активисты организации Нетурей карта в Канаде регулярно участвуют в антиизраильских демонстрациях вместе с крайне левыми и исламскими активистами. Они несут с собой знаки, призывающие к разрушению Государства Израиль и созданию палестинского государства на всей Земле Израиля.