07.01 10:14 MIGnews.com

Бени Ганц о словах главного сефардского раввина

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Бени Ганц, глава Кахоль-Лаван, о словах главного сефардского раввина:"Из-за пустой ненависти был уничтожен Храм. Хорошо было бы, если бы главный сефардский раввин как можно быстрее принес свои извинения.Сионизм, с самого начала, подчеркивал репатриацию в Эрец Исраэль и Государство Израиль, как одну из основных ценностей. Наша военная и экономическая мощь, между всем прочим, основана на культурном, научном и социальном вкладе выходцев из стран бывшего Союза.Русскоязычные израильтяне, те, кто здесь родились, и те, кто репатриировался, являются равными среди равных в израильском обществе. Это патриоты, служащие в ЦАХАЛе. Это люди, которые находятся на ключевых постах в стране. И мы позаботимся, чтобы эта тенденция лишь расширялась и усиливалась. Сила еврейского народа заключается в его единстве."