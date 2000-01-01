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Бени Ганц о словах главного сефардского раввина | Фото:07.01 10:14   MIGnews.com

Бени Ганц о словах главного сефардского раввина

Бени Ганц, глава Кахоль-Лаван, о словах главного сефардского раввина:

"Из-за пустой ненависти был уничтожен Храм. Хорошо было бы, если бы главный сефардский раввин как можно быстрее принес свои извинения.

Сионизм, с самого начала, подчеркивал репатриацию в Эрец Исраэль и Государство Израиль, как одну из основных ценностей. Наша военная и экономическая мощь, между всем прочим, основана на культурном, научном и социальном вкладе выходцев из стран бывшего Союза.

Русскоязычные израильтяне, те, кто здесь родились, и те, кто репатриировался, являются равными среди равных в израильском обществе. Это патриоты, служащие в ЦАХАЛе. Это люди, которые находятся на ключевых постах в стране. И мы позаботимся, чтобы эта тенденция лишь расширялась и усиливалась. Сила еврейского народа заключается в его единстве."


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