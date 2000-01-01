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`Айман Уда лжет и ничего не предпринимает против насилия` 06.10 09:08   MIGnews.com

"Айман Уда лжет и ничего не предпринимает против насилия"

Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан обрушился с критикой на лидера фракции Объединенный Арабский Список Аймана Уда, возглавившего протесты против насилия в арабском секторе и бездействия полиции.

Эрдан заявил: "Уда лжет и клевещет на полицию, с тем. чтобы его не спросили о том, почему он делает все, чтобы полиция не занималась арабскими деревнями. Большая часть случаев убийства в арабском секторе не связана с преступными организациями, но с высоким уровнем применения оружия даже в случаях разрешения финансовых конфликтов. Уда, на деле, ничего не предпринимает против насилия".


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