06.10 09:08 MIGnews.com

"Айман Уда лжет и ничего не предпринимает против насилия"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Министр общественной безопасности Израиля Гилад Эрдан обрушился с критикой на лидера фракции Объединенный Арабский Список Аймана Уда, возглавившего протесты против насилия в арабском секторе и бездействия полиции.Эрдан заявил: "Уда лжет и клевещет на полицию, с тем. чтобы его не спросили о том, почему он делает все, чтобы полиция не занималась арабскими деревнями. Большая часть случаев убийства в арабском секторе не связана с преступными организациями, но с высоким уровнем применения оружия даже в случаях разрешения финансовых конфликтов. Уда, на деле, ничего не предпринимает против насилия".