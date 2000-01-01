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Либерман объявил `национальное чрезвычайное положение` 06.10 08:33   MIGnews.com

Либерман объявил "национальное чрезвычайное положение"

Лидер НДИ Авигдор Либерман  в ночь на 6 октября призвал премьер-министра Биньямина Нетаниягу и лидера Кахоль Лаван Бени Ганца создать правительство национального единства.

На своей страничке в фейсбук Либерман написал: “Завтра мы будем отмечать 46 лет с момента начала Войны Судного Дня. Эта война оставила шрамы и память о павших, навсегда запечатленную в сердцах израильтян. И поминая тех. кто пал в этой войне, мы также должны помнить, в особенности в этот момент о том наследии, которое они оставили нам  - наследие мужества, решимости, лидерства и любви к Нашей земле”.

Либерман подчеркнул: “Сегодня мы - на перекрестке. Результаты выборов говорят только об одном: народ хочет правительства единства.  В свете национальной чрезвычайной ситуации, и угроз безопасности и на севере, и на юге, и из более отдаленных мест, я повторяю мой призыв к премьер-министру Биньямину Нетаниягу и Бени Ганцу:  Продемонстрируйте вашу ответственность и лидерство, отложите ваше эго в сторону, и прекратите игры, спины и разбазаривание времени. Государство не может позволить себе еще одну предвыборную кампанию. Вы должны сделать все, чтобы это предотвратить, и я делаю все, чтобы это предотвратить. Мы должны предотвратить повторение этих предвыборных танцев”.


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