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Айман Уда: если Ганц сделает это - мы его поддержим 06.10 07:04   MIGnews.com

Айман Уда: если Ганц сделает это - мы его поддержим

Лидер фракции Объединенный Арабский Список Айман Уда выступил в телевизионном шоу Встреча с Прессой.

Уда объяснил, почему арабские депутаты отказались участвовать в церемонии приведения к присяге 22-го Кнессета в четверг, 2 октября. Уда сообщил: "Мы должны быть со своими избирателями в трудную минуту. Наше естественное место - на улицах, с молодыми людьми, вышедшими на демонстрации".

Уда заявил, что разгул преступности в арабском секторе связан с бездействием “расистской полиции”.

Уда также сообщил, что необходимо “правительственное решение” для устранения четырех основных проблем в арабском секторе - криминальных банд, нелегального оружия, рэкетирства и серого рынка. Уда подчеркнул: Это просто необходимо выполоть. Нет ничего хорошего в этом оружии”.

На вопрос о том, при каких условиях арабы готовы поддержать Бени Ганца, Уда ответил: “Если он проявит то мужество, которое проявил Рабин в 90-х, мы пойдем по этому пути”.

Уда добавил, что если бы выборы состоялись сегодня, то явка в арабском секторе оказалась бы еще больше, и могла превысить 70%. В этом случае Объединенный Арабский Список мог бы рассчитывать на 15 депутатских мандатов.

Уда подчеркнул: “Мы хотим заменить это правительство. Мы сделаем все, что возможно для замены этого крайне-правого правительства, правительства Нетаниягу”. 


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