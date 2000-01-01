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Нетаниягу созывает кабинет безопасности из-за Ирана | Фото:06.10 21:01   MIGnews.com

Нетаниягу созывает кабинет безопасности из-за Ирана

Кабинет безопасности собрался в воскресенье днем, 6 октября, впервые после выборов 17 сентября. Встреча состоялась через несколько дней после того, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил о растущей опасности со стороны Ирана.

На открытии 22-го Кнессета в четверг Нетаниягу сказал: "Сегодня мы сталкиваемся с огромной проблемой безопасности, которая росла с каждой неделей и усиливалась в течение последних двух месяцев ... Любой, у кого глаза на месте, видит что Иран становится сильнее".

Кабинет также обсудит демонстрацию силы со стороны палестинской террористической группы "Исламский джихад" в Газе в выходные дни на праздновании 32 лет со дня её основания. Во время мероприятия группа представила новые ракеты.


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