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`Ямина` перенесла переговоры о расколе на несколько партий | Фото:06.10 18:10   MIGnews.com

"Ямина" перенесла переговоры о расколе на несколько партий

В воскресенье, 6 октября, партия "Ямина" перенесла обсуждение вопроса о распаде партии на различные фракции. Обсуждение было назначено на полдень в воскресенье, однако его перенесли из-за "технических причин".

Один из лидеров "Ямины" Бецалель Смотрич объяснил, почему партия может расколоться так скоро после выборов.

"Это технический шаг", - сказал он. "Когда мы объединились, мы пообещали нашим избирателям с обеих сторон, что объединение станет техническим блоком, и сейчас мы делаем технический шаг, чтобы разделиться".

"На мой взгляд, ничего не изменилось. Это просто выполнение предвыборных обещаний. Вам нужно привыкнуть к тому, что есть политики, которые выполняют свои обещания".

Смотрич добавил, что если бы все зависело только от него, раскол не произошел бы, но, как политик, он знает, что нужно различать идеалы и реальность. "По сути, мы продолжаем работать вместе в полной координации, в полном сотрудничестве, как сейчас, на переговорах по коалиции, так и после".


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