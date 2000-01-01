Комментатор 20-го канала израильского ТВ Шимон Риклин обрушился с беспощадной критикой на государственного прокурора Израиля Шая Ницана.
В интервью радио Галей Исраэль Риклин сказал: “Шай Ницан - лжец, аферист и мафиози. Если я расскажу то, что я о нем знаю - вся страна содрогнется. Но я не могу это опубликовать. Мне запрещают”.
“Запрещает”, по словам Риклина, “высокопоставленный министр в правительстве”.
Риклин, как и другие правые обвиняют Ницана и всю правоохранительную систему в “селективном правосудии”, наиболее ярко выражающемся в попытке начать уголовное преследование главы правительства Биньямина Нетаниягу.