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`Шай Ницан - лжец, аферист и мафиози` 06.10 17:01   MIGnews.com

"Шай Ницан - лжец, аферист и мафиози"

Комментатор 20-го канала израильского ТВ Шимон Риклин обрушился с беспощадной критикой на государственного прокурора Израиля Шая Ницана.

В интервью радио Галей Исраэль Риклин сказал: “Шай Ницан - лжец, аферист и мафиози. Если я расскажу то, что я о нем знаю - вся страна содрогнется. Но я не могу это опубликовать. Мне запрещают”.

“Запрещает”, по словам Риклина, “высокопоставленный министр в правительстве”.

Риклин, как и другие правые обвиняют Ницана и всю правоохранительную систему в “селективном правосудии”, наиболее ярко выражающемся в попытке начать уголовное преследование главы правительства Биньямина Нетаниягу.


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