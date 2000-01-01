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Слушания? Главная обвинительница Нетаниягу отбыла в отпуск 06.10 16:13   MIGnews.com

Слушания? Главная обвинительница Нетаниягу отбыла в отпуск

Израильские СМИ обратили внимание на то, что главный прокурор по делам о коррупции главы правительства Биньямина Нетаниягу - прокурор тель-авивского округа Лиат Бен-Ари не посетила досудебные слушания по его делам 6 октября.

Бен-Ари также не придет на заседания и завтра. Из прокуратуры сообщают, что прокурор “вышла в давно запланированный отпуск”.

В министерстве юстиции говорят: “Слушания проходят в присутствии юридического советника правительства. Это - совершенно законно и логично. В любом случае, ее отсутствие никак процессу не повредит. Первоначально слушания планировались на среду и четверг, и госпожа Бен-Ари на них присутствовала. Защита попросила о продлении слушаний - и она такое продление получила. госпожа Бен-Ари намеревалась отбыть в давно запланированную поездку, которую невозможно отменить -и потому ее на слушаниях в ближайшие два дня не будет”.

Газета Исраэль Ха Йом не соглашается с таким взглядом на проблему. Журналисты указывают на то, что Бен-Ари занимает крайне агрессивную позицию по всем делам Нетаниягу и требует предъявить ему обвинения в получении взяток и по делу 1000, и по делу 2000 и по делу 4000. В ходе досудебных слушаний предполагается. что она должна давать рекомендации - принять или не принять тот или иной аргумент защиты. Теперь она должна это делать, физически не присутствуя на слушаниях - и и без того, чтобы полностью выслушать позицию другой стороны.


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