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`Бездействие полиции поощряет насилие в арабском секторе` 06.10 14:36   MIGnews.com

"Бездействие полиции поощряет насилие в арабском секторе"

Несколько ветеранов израильской полиции опровергли утверждения министра общественной безопасности Израиля Гилада Эрдана о том, что власти делают все необходимое для искоренения бандитизма в арабском секторе.

Офицеры с севера страны говорят о прямо противоположном. Перед лицом враждебного отношения арабского общества полиция демонстрирует слабость, что лишь способствует еще большему нарастанию криминального насилия.

Одним из примеров стал побег задержанного в Вади Ара два месяца назад при местной поддержке. Речь идет не о единичном инциденте. Месяц назад в Вади Ара толпа угрожала полицейским. Им сказали: “Вы не выйдите отсюда живыми”.

Высокопоставленный офицер полиции потребовал усилить там полицейское присутствие и выдвинуть минимум по три офицера в каждый мобильный сектор. Его мнение было донесено до вышестоящего руководства - но с тех пор практически ничего не изменилось.


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