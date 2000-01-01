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Третий день досудебных слушаний: начнут с дела 4000 06.10 11:29   MIGnews.com

Третий день досудебных слушаний: начнут с дела 4000

Газета Маарив сообщает, что пять американских профессоров, включая одного из самых знаменитых юристов мира, Алана Дершовица, представили мнение о том, что предвзятость в расследовании “дела 4000” в отношении Биньямина Нетаниягу “представляет собой опасность для демократии”.

Один из профессоров попросил, чтобы ему дали возможность лично выступить в ходе досудебных слушаний - но ему было отказано.

12-й канал сообщает о том, что государственная прокуратура “удивлена” мощной защитой Нетаниягу, представившей существенные, красноречивые и релевантные аргументы в пользу своего клиента.

В ходе 11-часовых дебатов в офисе юридического советника правительства Авихая Мандельблитта адвокаты попытались доказать, что портал walla не предоставлял “благоприятного освещения” деятельности Нетаниягу, и что показания государственного свидетеля, на которых основано все дело, “были получены под давлением”.

Несмотря на то, что “дело 4000” обсуждали два дня, его рассмотрение все еще не закончено, и оно продолжится, по крайней мере, еще несколько часов, на заседании сегодня в воскресенье, 7 октября.


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