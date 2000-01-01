06.10 10:50 MIGnews.com
Отложено рассмотрение дела компании Бени Ганца
Израильская прокуратура попросила у Верховного Суда отсрочить дату передачи своей реакции на требование возбудить дело по банкротству компании Бени Ганца Fifth Dimension.
Суд удовлетворил просьбу прокуратуры, и она получил отсрочку до 21 ноября.
Прокуратура утверждает, что дело все еще рассматривается, и ей необходимо дополнительное время.
Петицию с требованием возбудить дело подал в БАГАЦ адвокат Ицхак Бам от имени организации Лави.
Бам также подал соответствующую петицию юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту - еще 31 марта. Мандельблитт решил на петицию не реагировать.
В августе судья БАГАЦа Алекс Штайн потребовал, чтобы государство ответило на петицию до 22 октября.
Министерство юстиции отказалось комментировать ситуацию вокруг Fifth Dimension.
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