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Отложено рассмотрение дела компании Бени Ганца 06.10 10:50   MIGnews.com

Отложено рассмотрение дела компании Бени Ганца

Израильская прокуратура попросила у Верховного Суда отсрочить дату передачи своей реакции на требование возбудить дело по банкротству компании Бени Ганца Fifth Dimension.

Суд удовлетворил просьбу прокуратуры, и она получил отсрочку до 21 ноября.

Прокуратура утверждает, что дело все еще рассматривается, и ей необходимо дополнительное время.

Петицию с требованием возбудить дело подал в БАГАЦ адвокат Ицхак Бам от имени организации Лави.

Бам также подал соответствующую петицию юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту - еще 31 марта. Мандельблитт решил на петицию не реагировать.

В августе судья БАГАЦа Алекс Штайн потребовал, чтобы государство ответило на петицию до 22 октября.

Министерство юстиции отказалось комментировать ситуацию вокруг Fifth Dimension.


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