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Перевыборы в Ликуде: Гидеон Саар прояснил ситуацию | Фото:06.10 07:29   MIGnews.com

Перевыборы в Ликуде: Гидеон Саар прояснил ситуацию

Бывший министр образования и министр внутренних дел Израиля Гидеон Саар ("Ликуд") прокомментировал вероятность созыва заседания ЦК "Ликуда" для перевыборов главы партии.

"Нет никакой необходимости в созыве ЦК партии. Никто не оспаривает тот факт, что Биньямин Нетаниягу является главой "Ликуда". Когда в "Ликуде" состоятся праймериз, которые лишь несколько дней назад инициировал премьер-министр, я приму в них участие", – отметил он в Twitter.


Таким образом он ответил на заявление председателя Центрального Комитета партии "Ликуд", депутата Кнессета Хаима Каца о необходимости созвать ЦК. Он призывал объявить о проведении праймериз через год.

Ранее Гидеон Саар, занимающий 6 место в списке "Ликуда", дал понять, что намерен сразиться с Нетаниягу за пост председателя партии. "Я готов", - писал он в Twitter.



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