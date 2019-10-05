Перевыборы в Ликуде: Гидеон Саар прояснил ситуацию
Бывший министр образования и министр внутренних дел Израиля Гидеон Саар ("Ликуд") прокомментировал вероятность созыва заседания ЦК "Ликуда" для перевыборов главы партии.
"Нет никакой необходимости в созыве ЦК партии. Никто не оспаривает тот факт, что Биньямин Нетаниягу является главой "Ликуда". Когда в "Ликуде" состоятся праймериз, которые лишь несколько дней назад инициировал премьер-министр, я приму в них участие", – отметил он в Twitter.
כינוס המרכז אינו נחוץ. איש אינו כופר בתפקידו של ראש הממשלה כיו"ר הליכוד. כשתהיה התמודדות על הנהגת התנועה - כפי שיזם לפני ימים ספורים ראש הממשלה עצמו - אני אתמודד. גמר חתימה טובה!