06.08 07:47 MIGnews.com
В Израиле появится новая партия - ЛГБТ
Во вторник, 7 августа, в Тель-Авиве пройдет учредительное собрание новой партии. Цель партии - отстаивание прав геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов.
Учредители говорят, что это будет единственная политпартия Израиля, которая будет посвящена только лоббированию прав ЛГБТ сообществ.
По словам основателя партии, Имри Калманн, представление ЛГБТИ будет лучше обрабатываться стороной, посвященной вопросам ЛГБТ, состоящей из членов сообщества, пишет GayStarNews
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Как известно, прайд в Тель-Авиве привлекает более 250 тыс. человек, то есть, многие израильтяне заинтересованы в продвижении ценностей ЛГБТ.
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