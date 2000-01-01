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Либерман: Трамп - мужественный, Европа - безумна 06.08 20:22   MIGnews.com

Либерман: Трамп - мужественный, Европа - безумна

Несмотря на готовность Дональда Трампа встретиться с руководством Ирана, министр обороны Авигдор Либерман уверен, что глава Белого дома изменил свой курс в отношении Исламской республики.



"Мужественное решение, которое будут помнить еще несколько поколений. Президент США Дональд Трамп изменил направление в отношении Ирана: больше никаких соглашений и подлости, но решительная борьба за прекращение убийственного режима аятолл, распространяющего террор по Ближнему Востоку", - написал он 6 августа в своем Twitter о ужесточении американских санкций в отношении Тегерана.

Лидер НДИ также подверг критике Европейский союз за то, что тот, вопреки Соединенным Штатам, не возобновил санкции в отношении Ирана, а, наоборот, обещал помочь иранской экономике.



"Где Саша Барон Коэн, когда он так необходим, чтобы замаскироваться под иранского аятолу и пойти на встречу с европейскими лидерами? Возможно, ему удастся понять охватившее их безумие", - написал министр в Twitter, сославшись на американского актера, который в своей новой передаче "Кто ты, Америка?" переодевается в различных личностей и выводит своих гостей на чистую воду.

Он отметил о том, что "Европа работает над спасением иранской экономики и режима аятолл, ответственного за ряд террористических атак и попыток атак на европейской территории, в том числе в недавнее время".

"Просто безумие", - резюмировал Либерман.


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