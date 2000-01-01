Несмотря на готовность Дональда Трампа встретиться с руководством Ирана, министр обороны Авигдор Либерман уверен, что глава Белого дома изменил свой курс в отношении Исламской республики.
הלילה ייכנסו בארה"ב לתוקף הסנקציות, שהטיל הממשל האמריקאי על איראן. בהחלטה אמיצה שתזכר לדורות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שינה את הכיוון ביחס לאיראן. לא עוד הסכמים והתרפסות, אלא מאבק נחוש עד לעצירת משטר האייתולות הרצחני, שמפיץ טרור אלימות ושנאה בכל רחבי המזרח התיכון.
"Мужественное решение, которое будут помнить еще несколько поколений. Президент США Дональд Трамп изменил направление в отношении Ирана: больше никаких соглашений и подлости, но решительная борьба за прекращение убийственного режима аятолл, распространяющего террор по Ближнему Востоку", - написал он 6 августа в своем Twitter о ужесточении американских санкций в отношении Тегерана.
Лидер НДИ также подверг критике Европейский союз за то, что тот, вопреки Соединенным Штатам, не возобновил санкции в отношении Ирана, а, наоборот, обещал помочь иранской экономике.
איפה סשה ברון כהן כשצריך שיתחפש לאייתולה איראני ויילך להיפגש עם מנהיגי אירופה? אולי הוא יצליח להבין מה השיגעון שאחז בהם. אירופה פועלת להציל את כלכלת איראן ואת משטר האייתולות, שאחראי על שורת פיגועי טרור ונסיונות פיגוע על אדמת אירופה, כולל בתקופה האחרונה. פשוט טירוף.
"Где Саша Барон Коэн, когда он так необходим, чтобы замаскироваться под иранского аятолу и пойти на встречу с европейскими лидерами? Возможно, ему удастся понять охватившее их безумие", - написал министр в Twitter, сославшись на американского актера, который в своей новой передаче "Кто ты, Америка?" переодевается в различных личностей и выводит своих гостей на чистую воду.