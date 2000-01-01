Нетаниягу благодарен Трампу за ужесточение иранских санкций
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил США за ужесточение санкций в отношении Ирана, о чем сегодня заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Это важный момент для Израиля, Соединенных Штатов, региона и всего мира", - сказал премьер в видеообращении, опубликованном в понедельник на его YouTube после того, как президент США Дональд Трамп подписал решение о введении новых санкций.
Как уже сообщалось, они будут введены уже во вторник, 7 августа.
"Это символизирует решимость сдерживать региональную агрессию Ирана и сорвать его текущие планы о вооружении ядерным оружием", - добавил премьер-министр.
Несмотря на то, что большинство стран мира отрицательно отнеслись к решению Вашингтона усилить антииранские санкции, Нетаниягу призвал страны Европы последовать примеру Трампа.
"Я призываю европейские страны, которые говорят про необходимости остановить Иран, последовать этому примеру. Пришло время прекратить говорить – пора начать действовать. Именно так поступили США, и именно так же нужно сделать и Европе", - сказал глава израильского правительства.