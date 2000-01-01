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Израиль благодарен Трампу за ужесточение иранских санкций | Фото: AFP06.08 19:50   MIGnews.com

Нетаниягу благодарен Трампу за ужесточение иранских санкций

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поблагодарил США за ужесточение санкций в отношении Ирана, о чем сегодня заявил госсекретарь Майк Помпео.

"Это важный момент для Израиля, Соединенных Штатов, региона и всего мира", - сказал премьер в видеообращении, опубликованном в понедельник на его YouTube после того, как президент США Дональд Трамп подписал решение о введении новых санкций.

Как уже сообщалось, они будут введены уже во вторник, 7 августа.

"Это символизирует решимость сдерживать региональную агрессию Ирана и сорвать его текущие планы о вооружении ядерным оружием", - добавил премьер-министр.

Несмотря на то, что большинство стран мира отрицательно отнеслись к решению Вашингтона усилить антииранские санкции, Нетаниягу призвал страны Европы последовать примеру Трампа.

"Я призываю европейские страны, которые говорят про необходимости остановить Иран, последовать этому примеру. Пришло время прекратить говорить – пора начать действовать. Именно так поступили США, и именно так же нужно сделать и Европе", - сказал глава израильского правительства.


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