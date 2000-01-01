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06.08 12:07   MIGnews.com

Эхуд Барак призвал идти на войну с высоко поднятой головой

Министр юстиции Аелет Шакед заявила вечером 5 августа, что в случае, если БАГАЦ аннулирует “национальный закон”, то произойдет “землетрясение”, которое приведет к “войне между ветвями власти”.

Это вызвало припадок ярости у бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака. Эхуд, на своей страничке в фейсбук призвал БАГАЦ отменить “национальный закон”, поскольку его целью, “несмотря на то, что он завернут в “отмытый” язык является подрыв возможностей Верховного Суда действовать в духе Декларации Независимости и подготовить почву для последующих законов о расизме, апартеиде и трансфере”.

Барак назвал авторов закона “предателями “ и “сообщниками антисемитов”, и призвал “с высоко поднятой головой” идти на войну против “захлестывающей нас черной расистской националистической волны”.

Шакед отреагировал на выпад Барака следующим заявлением: “Надо дать Эхуду Бараку урок демократии.. это пост труса. Если он хочет изменить закон - пусть пойдет на выборы и получит большинство в Кнессете. Если он хочет влиять на то, что происходит в стране и на законодательный процесс, он должен победить на выборах, а не бегать через заднюю дверь в суд , это - трусость”.


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