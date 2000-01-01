06.07 20:00 MIGnews.com

В Иордании хотят ограничить владение огнестрельным оружием

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Члены нижней палаты парламента Иордании работают над продвижением законопроекта, который не позволит гражданам приобретать автоматическое или полуавтоматическое огнестрельное оружие, даже если оно будет использоваться для охоты. Законодательство не распространяется на тех, кто уже владеет таким оружием, заставляя людей с законными разрешениями сдавать его властям.Говорят, что большая причина этой реформы вращается вокруг короля Абдаллы II, который хочет расправиться с праздничной стрельбой на торжествах. Во многих странах Ближнего Востока принято стрелять в воздух насвадьбах, днях рождения или похоронах. Проблема в том, что пули часто попадают в людей, раня или даже убивая их.Опрос 2017 года, проведенный gunpolicy.org указал, что 1,47 миллиона из почти 10-миллионного населения Иордании обладают по крайней мере одним автоматическим или полуавтоматическим огнестрельным оружием. Около 80% этих людей приобрели оружие легально, то есть они должны будут сдать его – за "справедливую компенсацию". Согласно предлагаемому законодательству оружие стоит сдать в течение шести месяцев с первого дня исполнения.