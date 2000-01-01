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Нетаниягу отверг идеи Трампа, которые бы навредили Израилю | Фото: Коби Гидеон, GPO06.06 16:27   MIGnews.com

Нетаниягу отверг идеи Трампа, которые бы навредили Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу отклонил предложения Белого дома, которые могли бы "навредить основным правам израильтян".

Об этом глава правительства заявил на мероприятии, которое прошло в Кнессете по поводу 50-летия победы Израиля в Шестидневной войне, намекая, что новая администрация США придерживается многолетних формул миростроительства.

Нетаниягу подчеркнул, что палестино-израильский конфликт "не является территориальным спором", а скорее попыткой палестинцев уничтожить Государство Израиль, а последствия 50 лет пропаганды, которую палестинцы и их сторонники вели на международной арене, не исчезнут сами по себе.

"Хоть мы и добились определенных успехов, но нам предстоит пройти еще долгий путь. И поэтому, даже когда мы пережили сложные перемены, через которые прошли все вместе, мы все еще сталкиваемся с этой проблемой, даже когда меняются правительства, даже когда приходят новые администрации. Я не буду углубляться в подробности того, какие именно идеи были подняты, но кто об этом должен знать, тот знает. И мы не соглашались на то, что нанесло бы ущерб нашим основным правам и первостепенным вопросам", - добавил премьер-министр Нетаниягу.
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