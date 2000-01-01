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Нетаниягу примет участие в церемонии на горе Герцля | Фото:06.04 19:15   MIGnews.com

Нетаниягу примет участие в церемонии на горе Герцля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил принять участие в церемонии зажжения факелов на горе Герцля в День независимости Израиля.

Об этом в пятницу, 6 апреля сообщает The Times of Israel.

На данный момент неизвестно по поводу публичного выступления главы правительства в рамках этого мероприятия.

Издание уточняет, что на участии премьера и президента в торжественной церемонии в этом году настаивает министр культуры и спорта Мири Регев.

Однако, СМИ пишут, что президент Реувен Ривлин с большей вероятностью не будет присутствовать при зажжении факелов.

Отметим, что категорически против такой "политизации" мероприятия выступает спикер Кнессета Юлий Эдельштейн, угрожающий бойкотировать церемонию.

Вчера стало известно, что один из факелов зажжет президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес. Он станет первым иностранным лидером, которому выпадет такая честь.
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