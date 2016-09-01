Асад: война с Израилем уже идет

Президент Сирии Башар Асад дал интервью хорватской газете Vecerny List.
Асад говорил с журналистом через два дня после химической атаки в Идлибе. Президент Сирии заявил, что Израиль помогает “террористам”, которые ведут реальную войну против Сирии. При этом Асад старательно обошел вопрос о химических атаках. Согласно официальной сирийской и российской позиции, выброс отравляющих газов произошел в результате нанесения авиационных ударов по складам с химическим оружием мятежников.
Асад заявил: “Западные страны, объявившие войну терроризму все еще его поддерживают и не воюют с ним. Асад заявил, что Запад использует терроризм в качестве орудия против его режима - но он возвращается бумерангом, совершая атаки на территории западных государств. Асад заявил: “Тот, кто воюет с терроризмом - это сирийская армия. И это не голословное утверждение. Это подтверждается реалиями на местах”.
Эти реалии, конечно же бесконечно далеки от того, что утверждает Асад. Сирийская армия сведена до уровня третьесортной гарнизонной силы, неспособной удержать территории, завоеванные для нее “Хизбаллой” и финансируемыми иранцами шиитскими милициями. Свидетельством этому стали последние наступления джихадистов в Хаме и в Дамаске. В обоих случаях их удалось остановить лишь с помощью так называемых “элитных сил” - Desert Hawks и Tiger Forces, которые на деле являются частными военными компаниями. Химические атаки, о которых боится упомянуть Асад, вполне вероятно могли оказаться демонстрацией продолжающегося разложения сирийского государства, в ходе которого полевые командиры действуют так, как сочтут нужным - не дожидаясь приказов из Дамаска и не задумываясь о международных последствиях. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Атрофия государства. Сирийский пример".
На вопрос о том, может ли вспыхнуть война между Сирией и Израилем Асад ответил: “Такая война уже идет. Террористы в Сирии воюют за Израиль, хотя они и не являются частью израильской регулярной армии. Эти страхи далеки от действительности, потому что мы уже в этой войне, будете вы ее называть сирийско-израильской войной или нет. Вы можете считать, что эти террористы воюют за Израиль. У Израиля - те же цели, что у Турции, Соединенных Штатов, Франции, Британии, Саудовской Аравии, Катар и других стран. Это новый вид войны, с новыми видами вооружений, с новыми техниками - и победа над этими террористами будет означать победу над всеми этими странами, вместе взятыми”.
О своем отношении к новой американской администрации Дональда Трампа и о возможных изменениях геополитического баланса Асад сказал следующее: “Все эти заявления о том, должен президент Сирии уйти или остаться, которые начались еще при президенте Обаме, нас не интересуют. Они не имеют значения для Сирии. Эта проблема будет решена сирийским народом. Людей за пределами Сирии она не касается. Несмотря на то, что новая администрация только начала работу, мы уже давно выучили важный урок об отношениях с американцами - еще в 1974 году, когда произошло восстановление отношений при президенте Ричарде Никсоне. Мы поняли, что нельзя делать ставку на хорошую администрацию. Нужно делать ставку на плохую администрацию, на самый плохой расклад… Сегодня мы видим бесчисленные конфликты, в которые замешаны Соединенные Штаты, конфликты внутри администрации, конфликты вне администрации. Поскольку эта администрация послала в Сирию своих солдат без предварительного согласования с правительством Сирии и без нашего разрешения, мы считаем что она, как и все предыдущие администрации, не стремится к восстановлению стабильности в Сирии”.