06.04 15:54 MIGnews.com

Израиль: Сирия возобновила производство зарина

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После смертоносных химических атак во вторник, 4 апреля, на сирийскую провинцию Идлиб израильские представители заявили, что сирийский режим начал восстанавливать заводы по производству зарина.Химическая атака в сирийской провинции Идлиб является самой смертоносной химической атакой в Сирии за последние годы. Израильские официальные лица считают, что нападение, в результате которого погибли более 100 мирных жителей и были ранены сотни человек в городе Хан-Шейхоне, говорит о возобновлении использования зарина режимом президента Башара Асада.Генерал-майор Амос Ядлин, руководитель исследовательского Института исследований национальной безопасности и бывший глава военной разведки, выступая по радио Галей ЦАХАЛ, настоятельно призвал Израиль к прямым военным действиям с целью удержания режима Асада от дальнейшего применения химического оружия, называя атаки в Идлибе "преступлением против человечества".Службы безопасности Израиля подготовили "ситуационную оценку" нападения, чтобы увидеть, с какими потенциальными рисками может столкнуться Израиль, но маловероятно, что израильские граждане будут выстраиваться в очередь, чтобы получить противогазы в ближайшем будущем.