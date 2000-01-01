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Израиль: Сирия возобновила производство зарина 06.04 15:54   MIGnews.com

Израиль: Сирия возобновила производство зарина

После смертоносных химических атак во вторник, 4 апреля, на сирийскую провинцию Идлиб израильские представители заявили, что сирийский режим начал восстанавливать заводы по производству зарина.

Химическая атака в сирийской провинции Идлиб является самой смертоносной химической атакой в Сирии за последние годы. Израильские официальные лица считают, что нападение, в результате которого погибли более 100 мирных жителей и были ранены сотни человек в городе Хан-Шейхоне, говорит о возобновлении использования зарина режимом президента Башара Асада.

Генерал-майор Амос Ядлин, руководитель исследовательского Института исследований национальной безопасности и бывший глава военной разведки, выступая по радио Галей ЦАХАЛ, настоятельно призвал Израиль к прямым военным действиям с целью удержания режима Асада от дальнейшего применения химического оружия, называя атаки в Идлибе "преступлением против человечества".

Службы безопасности Израиля подготовили "ситуационную оценку" нападения, чтобы увидеть, с какими потенциальными рисками может столкнуться Израиль, но маловероятно, что израильские граждане будут выстраиваться в очередь, чтобы получить противогазы в ближайшем будущем.
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