Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Нетаниягу: Мы будем бойкотировать бойкоты 06.03 17:29   MIGnews.com

Нетаниягу: Мы будем бойкотировать бойкоты

Затронув тему международных отношениях, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на конференции AIPAC, заявил, что Израиль "окрашивает мир в синий", налаживая новые отношения.

Глава правительства обещал объявить бойкот тем странам и учреждениям, которые поддерживают антиизраильское движение Boycott, Divestment and Sanctions.

"Но хорошие новости не ограничиваются только сильными военными Израиля. Довольно скоро страны, у которых нет отношений с нами, окажутся изолированными. Есть и те, кто говорит о бойкоте Израиля. Что ж, мы сами будем их бойкотировать!" – заверил он.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:05
Генетики нашли семью из 13 миллионов человек
01:29
Ученые назвали опасные последствия от соли
00:28
В Бразилии грабители за 6 минут вынесли $5 млн из самолета
23:46
На Северном Кавказе предотвратили серию терактов ИГ
21:38
В Иерусалиме продали любовную записку Эйнштейна студентке
21:04
Сравнение Ликуда с нацистами сошло депутату Мерец с рук
20:45
В Исландии у майнеров украли инвентаря на $2 млн
20:41
Министр юстиции подала жалобу против судьи Познански-Кац
20:04
"Трамп загоняет палестинцев, как скот на убой"
19:42
Netflix снимет документалку о Моссаде
19:27
Президент Макрон знает, как разобраться с тюрьмами
19:14
Отравление в Солсбери: Британия будет реагировать силой
18:55
Вышедшая из НДИ депутат создает свою партию
18:02
Крушение российского Ан-26 в Сирии: 32 погибших
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus