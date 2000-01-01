06.03 17:29 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы будем бойкотировать бойкоты

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Затронув тему международных отношениях, премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на конференции AIPAC, заявил, что Израиль "окрашивает мир в синий", налаживая новые отношения.Глава правительства обещал объявить бойкот тем странам и учреждениям, которые поддерживают антиизраильское движение Boycott, Divestment and Sanctions."Но хорошие новости не ограничиваются только сильными военными Израиля. Довольно скоро страны, у которых нет отношений с нами, окажутся изолированными. Есть и те, кто говорит о бойкоте Израиля. Что ж, мы сами будем их бойкотировать!" – заверил он.