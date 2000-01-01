06.02 19:57 MIGnews.com

Ливан в гневе от решения Израиля построить стену

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Правительство Ливана раскритиковало решение Израиля построить стену на израильско-ливанской границе. Бейрут обвинил Еврейское государство в угрозе стабильности на фоне растущей напряженности в связи с разногласиями касательно территориальных и морских границ.Президент Ливана Мишель Аун заявил, что его правительство намерено действовать, чтобы помешать Израилю в строительстве стены на ливанской земле на границе и противостоять его угрозам морскому энергетическому блоку в спорных водах.В Бейруте назвали строительство стены на границе нарушением резолюции Совбеза ООН №1701, реализованной в августе 2006 года.Власти Израиля в свою очередь заявили, что что стена находится на израильской суверенной земле.