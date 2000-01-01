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youtube 06.02 19:57   MIGnews.com

Ливан в гневе от решения Израиля построить стену

Правительство Ливана раскритиковало решение Израиля построить стену на израильско-ливанской границе. Бейрут обвинил Еврейское государство в угрозе стабильности на фоне растущей напряженности в связи с разногласиями касательно территориальных и морских границ.

Президент Ливана Мишель Аун заявил, что его правительство намерено действовать, чтобы помешать Израилю в строительстве стены на ливанской земле на границе и противостоять его угрозам морскому энергетическому блоку в спорных водах.

В Бейруте назвали строительство стены на границе нарушением резолюции Совбеза ООН №1701, реализованной в августе 2006 года.

Власти Израиля в свою очередь заявили, что что стена находится на израильской суверенной земле.
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