Ливан в гневе от решения Израиля построить стену

Правительство Ливана раскритиковало решение Израиля построить стену на израильско-ливанской границе. Бейрут обвинил Еврейское государство в угрозе стабильности на фоне растущей напряженности в связи с разногласиями касательно территориальных и морских границ.
Президент Ливана Мишель Аун заявил, что его правительство намерено действовать, чтобы помешать Израилю в строительстве стены на ливанской земле на границе и противостоять его угрозам морскому энергетическому блоку в спорных водах.
В Бейруте назвали строительство стены на границе нарушением резолюции Совбеза ООН №1701, реализованной в августе 2006 года.
Власти Израиля в свою очередь заявили, что что стена находится на израильской суверенной земле.