06.01 21:13 MIGnews.com

Наш дом Израиль: когда спасают правда и верность

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Партия Наш дом Израиль во главе с Авигдором Либерманом не прельстилась высокими министерскими постами, включая должность вице-премьера, и не предала своих избирателей. Она принципов не меняла, от обещаний, данных голосующим за нее гражданам, не отказывалась.Политическую формулу «широкое национальное правительство» вполне можно было бы отметить знаком «копирайт», закрепив авторское право за партией Наш дом Израиль. Почему же Авигдор Либерман и его партия не использовали в ходе апрельских и сентябрьских предвыборных кампаний былое высокопарное сочетание «Правительство Единства и Спасения»?Ведь, действительно, было же и есть что спасать, и, главное, от кого!Безопасность и оборону Израиля – от пораженческой политики кабинета Нетаниягу, раз за разом уступающего агрессивным замашкам ХАМАСа.Экономику и финансы – от падения в «черную дыру», проделанную в госбюджете безответственными действиями министра Кахлона.Социальную сферу и здравоохранение – от уродования и развала их назначенцами «партии власти» и представителями ультраортодоксального меньшинства.Общественную справедливость – от неравноправия в выполнении гражданских обязанностей и воинского долга.Права человека и свободу совести – от засилья клерикалов и мракобесов.Тем более, что в каждом пункте программных документов НДИ пути и способы такого спасения назывались и поддерживались конкретными требованиями. Там все четко и твердо, ответственно и продумано, предельно адресно и исчерпывающе аргументировано.Но все же Наш дом Израиль и Либерман говорили, говорят и будут говорить о широком национальном правительстве, состоящем из сионистских партий, а не о пафосном «Правительстве Единства и Спасения». Потому что, как показал этот обреченный на выборы год, оба соперника - как партия Ликуд, так и блок Кахоль-Лаван – готовы спасать порой совсем другое...Глава Ликуда Биньямин Нетаниягу подчинил всё и вся единственной цели –собственному спасению от наказания по предъявленным обвинениям и политическому выживанию любой ценой. «Избавьте меня от всего этого, укройте за неприкосновенностью, оттяните грозный финал, я еще недонасладился властью!», - уже почти криком кричит премьер-министр.Четыре руководителя блока Кахоль-Лаван, также не стесняясь в выборе средств, спасают свой непрочный союз от возможного развала, разоблачения в политической несостоятельности и обмане избирателей. Они готовы на любое отступление от объявленных почти год назад принципов, из кармана Бени Ганца торчит тот обещанный белый лист с его факсимиле, куда ультраортодоксы могут вписать все, что им заблагорассудится потребовать. Рвущимся к власти, мечтающим о кабинетах и портфелях «бело-голубым» не претит никакой политический союз, годна любая спасительная поддержка, даже если ее предложат антисионисты и «адвокаты террора».Ликуд и Кахоль-Лаван, если бы они объединились, были способны составить устойчивое парламентское большинство в шесть с лишним десятков мандатов, и затем к нему могли бы добавиться Наш дом Израиль и другие сионистские партии. Но лидеры обеих соперничающих политических сил, исходя из сугубо личных интересов, предпочли открыто и тайно ухлестывать за ультрарелигиозными партиями, ублажая шантажистов и унижаясь перед ними. Авигдор Либерман очень точно заметил на недавней встрече с руководителями муниципалитетов: "Узкое правительство – это беда". И это не простая игра слов (в речи на иврите «узкое» и «беда» могут звучать одинаково), но верная оценка ситуации.Послевыборная чехарда весны и осени минувшего года показала: ни Ликуд, ни Кахоль-Лаван на самом деле не хотели создания широкого правительства – национального, светского либерального, демократического. Тупиковые ситуации на их переговорах о ротации на посту главы кабинета создавались по обоюдному согласию – лишь бы не объединяться во имя интересов страны и народа. Их с головой выдавали попытки сформировать узкие коалиции, только бы погреть мягкие кресла и отполировать ручки министерских портфелей!Хоть самый короткий, хоть самый бесперспективный, хоть самый смешной срок! Это они, а не кто бы то ни было иной, отправили Израиль на избирательные участки в третий раз, продлив на месяцы паралич власти и неразбериху переходного периода. И сделали они это, явно понимая, что никакое узкое правительство не в состоянии справиться со стоящими перед страной вызовами в области безопасности и экономики.Партия Наш дом Израиль во главе с Авигдором Либерманом не прельстилась высокими министерскими постами, включая должность вице-премьера, и не предала своих избирателей. Она принципов не меняла, от обещаний, данных голосующим за нее гражданам, не отказывалась. НДИ готова добиваться неукоснительного выполнения всех требований, касающихся пенсионной реформы, поддержки работающей, учащейся и армейской молодежи, самостоятельности муниципальной власти, защиты интересов, чести и достоинства репатриантов в целом и общин выходцев из бывшего Союза ССР – в частности. И уже сегодня, за два месяца до мартовских выборов 2020 года, понятно: без НДИ не обойтись.Вот почему надо и на сей раз голосовать за эту партию – по здравому размышлению и по совести, с верой в правду и с надеждой на будущее Государства Израиль!