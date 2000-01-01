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Либерман и Лапид `готовы бороться` с Эдельштейном | Фото:06.01 19:41   MIGnews.com

Либерман и Лапид "готовы бороться" с Эдельштейном

Яир Лапид и Авигдор Либерман заявили, что готовы "бороться" со спикером Кнессета Юлием Эдельштейном, если он заблокирует создание комиссии, которая рассмотрела бы просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу об иммунитете от судебного преследования.

Если Эдельштейн использует свои парламентские полномочия, чтобы помешать формированию комитета, будут последствия, сказал Лапид.

Депутаты "Кахоль Лаван" пригрозили свергнуть Эдельштейна. Нетанияхг хочет отложить формирование комитета, который будет рассматривать его просьбу, до окончания мартовских выборов.

Либерман, который объявил, что выступит против неприкосновенности лидера "Ликуда", и сказал, что надеется избежать столкновения с Эдельштейном, но при необходимости будет "сражаться".

"Нетаниягу попросил 22-й Кнессет об иммунитете, поэтому этот Кнессет должен ответить на этот запрос", - написал Либерман. "Последнее, что я хочу, это борьба со спикером, но если нет выбора, мы будем бороться с спикером Кнессета. Надеюсь, мы не доберемся до замены."


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