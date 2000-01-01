06.01 16:39 MIGnews.com

Эяль Инон "прекратит" заниматься вопросами Нетаниягу

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильские СМИ сообщают, что после публикации 12-м каналом израильского ТВ информации о конфликте интересов юридического советника Кнессета Эяля Инона с премьер-министром Нетаниягу, советник “прекратит заниматься вопросами иммунитета премьера”.Инон, однако, по-прежнему настаивает, что конфликта интересов нет, и что он занят исключительно процедурными вопросами, не имеющими отношения к существу дела.В 2017 году супруга Инона, господа Амит Мирари - заместитель юридического советника правительства Авихая Мадельблитта по криминальным делам подписала документ, в котором обязалась не вступать в конфликт интересов в юридическим советником Кнессета. Одновременно Инон подписал параллельный документ в отношении Мирари.Источники в Кнессете утверждают, что фактическая дисквалификация Инона никак не повлияет на решение парламента создавать или не создавать комиссию, которая должна будет рассмотреть вопрос об иммунитете Нетаниягу. По оценке источников портала walla “будет назначен другой адвокат из юридической команды Кнессета, и вопрос просто-напросто будет отложен на несколько дней”.