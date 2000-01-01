06.01 12:20 MIGnews.com

Юридический советник - муж прокурора в деле Нетаниягу

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Известный в Израиле адвокат , доктор Хаим Шин сделал шокирующее заявление в эфире радио Галей Исраэль.Шин сказал: "Я — сорок лет адвокат, но не понимал, до какой же степени я наивен. Эяль Инон, юридический советник Кнессета - муж прокурорши, занятой в деле Нетаниягу”.Бравший интервью журналист Яаков Бардуго на это сказал: Мало этого, она подписала документ о конфликте интересов, в котором проясняет, что ее муж не будет заниматься проблемами Нетаниягу, и пожалуйста - он занимается вопросом о парламентской неприкосновенности”.