Юридический советник - муж прокурора в деле Нетаниягу
Известный в Израиле адвокат , доктор Хаим Шин сделал шокирующее заявление в эфире радио Галей Исраэль.
Шин сказал: "Я — сорок лет адвокат, но не понимал, до какой же степени я наивен. Эяль Инон, юридический советник Кнессета - муж прокурорши, занятой в деле Нетаниягу”.
Бравший интервью журналист Яаков Бардуго на это сказал: Мало этого, она подписала документ о конфликте интересов, в котором проясняет, что ее муж не будет заниматься проблемами Нетаниягу, и пожалуйста - он занимается вопросом о парламентской неприкосновенности”.