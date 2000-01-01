05.11 10:21 MIGnews.com

Либерман: НДИ не идет на компромисс - это бессмыслица

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Лидер "НДИ" Авигдор Либерман во вторник, 5 ноября, отверг информацию о том, что его партия готовится к компромиссу в переговорах по коалиции, назвав сообщения в СМИ необоснованными."Этим утром я слышал и читал бессмыслицу журналистов в различных средствах массовой информации о действиях, которые якобы планирует "НДИ": компромиссы по вопросам религии и государства, присоединения к тому или иному блоку и т. д.", - написал Либерман."Эти сообщения безосновательны и генерируются исключительно авторами и экспертами".В понедельник на канале 12 сообщалось, что Либерман готовился начать несколько дней консультаций с высокопоставленными партийными чиновниками, прежде чем принять "окончательное решение" в отношении политического тупика.Аелет Шакед от партии "Ха Ямин ха Хадаш", по сообщениям, встретилась с Либерманом в понедельник, возможно, пытаясь убедить его присоединиться к правому блоку.