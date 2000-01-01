Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Либерман: НДИ не идет на компромисс - это бессмыслица | Фото:05.11 10:21   MIGnews.com

Либерман: НДИ не идет на компромисс - это бессмыслица

Лидер "НДИ" Авигдор Либерман во вторник, 5 ноября, отверг информацию о том, что его партия готовится к компромиссу в переговорах по коалиции, назвав сообщения в СМИ необоснованными.

"Этим утром я слышал и читал бессмыслицу журналистов в различных средствах массовой информации о действиях, которые якобы планирует "НДИ": компромиссы по вопросам религии и государства, присоединения к тому или иному блоку и т. д.", - написал Либерман.

"Эти сообщения безосновательны и генерируются исключительно авторами и экспертами".

В понедельник на канале 12 сообщалось, что Либерман готовился начать несколько дней консультаций с высокопоставленными партийными чиновниками, прежде чем принять "окончательное решение" в отношении политического тупика.

Аелет Шакед от партии "Ха Ямин ха Хадаш", по сообщениям, встретилась с Либерманом в понедельник, возможно, пытаясь убедить его присоединиться к правому блоку.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:30
США создают новые базы в нефтеносных районах Сирии
09:55
Резкий рост производства обогащенного урана в Иране
09:54
Палестинские полицейские солдату: убирайся домой к маме  
09:10
"Израилю следует готовиться к третьим выборам"
09:02
SDF: Турция защищала лидера "Исламского государства"
08:44
Rammstein выпустили духи с ароматом кокаина
08:40
Изнасилование 7-летней: задержаны два араба и израильтянин
08:18
Мандельблитт отказался расследовать сливы в прокуратуре
08:06
Охана отверг "пустые заявления" Мандельблитта
08:05
Племена угрожают властям Ирака после убийства демонстрантов
07:46
В сети появился ролик с собакой-байкером
07:41
Турция захватила сестру убитого аль-Багдади
07:08
После убийства в Омер бедуины атаковали скорую помощь  
06:57
Двойное убийство: расстрел в Омер
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus