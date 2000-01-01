СМИ: тайные переговоры Ганца и Нетаниягу ведут к прогрессу
Издание Globes со ссылкой на политические источники сообщает, что лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц и премьер-министр Биньямин Нетаниягу пришли к серьезному прогрессу в вопросе формирования правительства национального единства посредством тайных переговоров.
"Третьего тура выборов не будет, и сформированное правительство станет правительством национального единства", – сказал инсайдер в комментарии изданию.
Уточняется, что соглашение, вероятно, было достигнуто не на официальных переговорах между представителями "Кахоль Лаван" и "Ликуд", а за закрытыми дверями непосредственно между Ганцем и Нетаниягу, а также их ближайшими советниками.
По словам источника, тайные встречи начались после официальных переговоров в резиденции президента Реувена Ривлина, который, в свою очередь, осведомлен о том, что именно сейчас происходит, и призывает стороны двигаться вперед.
Инсайдеры также утверждают, что Ганц и большинство его соратников готовы согласиться с планом Ривлина, согласно которому Нетаниягу становится премьер-министром, но будет отстранен от должности, если ему предъявят обвинение. В таком случае, Ганц станет исполняющим обязанности премьер-министра до тех пор, пока не истечет половина срока полномочий Кнессета, а затем станет официальным главой правительства.
По данным издания, также существуют неполитические причины готовности обеих сторон двигаться вперед в вопросе формирования правительства. В частности, сложная политическая ситуация с Ираном и в секторе Газа была одним из факторов, который убедил Ганца пойти на переговоры. Об этом свидетельствует тот факт, что Нетаниягу приказал предоставить бывшему начальнику штаба ЦАХАЛ отчеты разведки Министерства обороны и текущую оценку ситуации во внешней политике.
Более того, лидер "Кахоль Лаван" ознакомлен с докладом экономистов о том, что новые выборы вызовут кризис и нанесут серьезный ущерб во многих сферах, нуждающихся в реформах.