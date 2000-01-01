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Шакед поддержала идею прямых выборов | Фото:05.11 13:03   MIGnews.com

Шакед поддержала идею прямых выборов премьер-министра

Лидер "Ха Ямин ха Хадаш" Аелет Шакед поддерживает предложение председателя "ШАС" и министра внутренних дел Арье Дери о проведении выборов, на которых граждане Израиля решат, кто должен стать следующим премьер-министром - Биньямин Нетаниягу или Бенни Ганц.

"Инициатива Дери по прямым выборам в нынешней ситуации верна", - сказала Шакед на конференции Антидиффамационной лиги. "Мы будем её поддерживать - работа над законом уже началась в Кнессете".

"Можно провести месячную процедуру с одним и тем же пулом избирателей, и внести законодательную поправку, которая гласит, что в случае двух выборов и невозможности сформировать правительство - проходят прямые выборы между двумя кандидатами от двух крупнейших партий ", добавила она.

Предложение Дери, представленное на встрече лидеров правого блока, приведет к принятию закона о прямых выборах премьер-министра.

Ранее на конференции председатель "Кахоль Лаван" Бенни Ганц заявил: "Единство - это не тот блок, в котором каждый думает как один человек и работает на одного человека. Социальная сплоченность является условием единства. Люди согласны с 80% вещей, а остальное можно обсуждать".


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