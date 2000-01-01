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`Дела Нетаниягу развалились прошлой ночью` 05.11 12:27   MIGnews.com

"Дела Нетаниягу развалились прошлой ночью"

Лидер фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоар прокомментировал скандал вокруг показаний Нира Хефеца по делу 4000.

Зоар заявил: “Публикация того, каким образом Нир Хефец стал государственным свидетелем демонстрирует коллапс дел Нетаниягу. Из-за того, что дела Нетаниягу основываются исключительно на показаниях государственного свидетеля, а не на фактах, признанных судебным процессом. Речь идет о враждебном свидетельстве, на которое нельзя полагаться. Поэтому все дела Нетаниягу, основанные на показаниях государственных свидетелей развалились”.

Зоар потребовал: “В свете того, что мы видели прошлой ночью, мы потребует от юридического советника закрыть дела немедленно.  Следователь со свидетелем покинули комнату допроса - и после этого свидетель дал “скорректированные доказательства”. Есть свидетельства того, что “показания” в данном случае были просто продиктованы полицейскими следователями”.


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