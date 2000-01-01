05.11 11:02 MIGnews.com

"Забраковать показания Хефеца и расследовать следователей"

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Министр культуры и спорта Израиля Мири Регев прокомментировала скандал вокруг скандала с показаниями государственного свидетеля Нира Хефеца.Министр написала в фейсбук: “Это беспокоит и это шокирует. Это может случиться с каждым. Этого нельзя допускать. Если показания Нира Хефеца действительно были получены путем шантажа и угроз, и большей частью являются фикцией, необходимо их забраковать, и начать немедленное расследование в отношении следователей, заморозить любые решения по делам Нетаниягу до тех пор, пока все не прояснится”.Далее Регев обращается к юридическому советнику правительства: “Мандельблитт, я знаю, что ты - честный человек. У нас - одна полиция. Восстанови доверие публики к ней. Время выносить сор из избы”.