05.11 10:24 MIGnews.com

Чесотка лечит провалы памяти: на чем построено "дело 4000"

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12-й канал израильского ТВ опубликовал очередной слив по делу 4000 против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.Слив касается показаний государственного свидетеля Нира Хефеца, которые являются базисом для обвинений против Нетаниягу.Хефец, через день после подписания сделки с правосудием заявил: “Я совсем запутался сам с собой. Я не помню, что я реально помню, и что было сказано во время расследования. Все смешалось”.В другом случае, Хефец говорит: “Память - не самая сильная моя сторона. У меня плохо с долгосрочной памятью. Я помню много сейчас - но через шесть месяцев все забуду”.Хефеца держали в предварительном заключении 15 дней - один из самых продолжительных периодов в истории коррупционных преступлений Израиля. Это время использовалось для того, чтобы он “вспомнил” детали своей работы с Нетаниягу, которые впоследствии легли в основу обвинений прокуратуры против Нетаниягу.В ходе допроса Хефец жалуется следователю на то, что у него “все чешется” из-за укусов клопов. Тот ему говорит: “А ты расстегни рубашку и подуй. И подумай, стоит ли все это твоей чесотки. Поезд скоро уйдет, и ты можешь остаться на станции”.После подписания показаний с описанием встречи Нетаниягу с владельцем Безека Шаулем Эловичем Хефец говорит: “Я в шоке, что я это помню”. Следователь ему отвечает: “Ты помнишь потому что у тебя были две недели , в течение которых ты фокусировался только на этом”. Хефец отвечает: “Знаешь что? Мне такого о человеческих мозгах известно не было”.Хефец утверждает, что встреча между ним, Нетаниягу и Эловичем прошла непосредственно перед выборами 2015 года. Тем не менее, данные передвижений согласно мобильным телефонам показывают, что все трое были в одном месте за четыре месяца до выборов - 28 ноября 2014 года. Следователи через несколько месяцев осознали наличие этой нестыковки и снова вызвали Хефеца на допрос.Хефец на этот раз сказал, что встреча могла пройти после выборов: “Да , это было после выборов. Как я помню? - было такое расслабленное настроение. Я был в команде по коалиционным переговорам. Я мотался по всему Иерусалиму. Я попросил Давида Шерана организовать встречу”. Тем не менее, Шеран в это время не работал в канцелярии премьер-министра.На этом этапе стенограмма допроса прерывается и “Хефец со следователем покидают комнату”. Вернувшись, Хефец неожиданно заявляет:”Давайте скажем. что это было 28 ноября 2014 года”.